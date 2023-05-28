نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم الإثنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، تخلله اعتقال ثلاثة مواطنين من أنحاء متفرقة في المحافظة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في محافظة نابلس، وهم: يوسف منصور من المنطقة الشرقية من المدينة، وجهاد خليل وراد من شارع المياه، وتامر عبد اللطيف عابد من قرية قبلان جنوب نابلس.