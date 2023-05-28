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تقديرات إسرائيلية : أردوغان سيواصل التقارب مع تل أبيب

الإثنين 29 مايو 2023 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية : أردوغان سيواصل التقارب مع تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

يقدر المستوى السياسي الإسرائيلي، أن يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتخابه مجددًا أمس، التقارب مع إسرائيل.

وتأتي هذه التقديرات - بحسب صحيفة هآرتس العبرية - من عودة العلاقات الإيجابين بين الجانبين خاصة بعد لقاء جمع أردوغان مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ي أنقرة قبل 3 أشهر، وسبق ذلك لقاء بينه وبين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ العام الماضي.

وسارع هرتسوغ الليلة الماضية لتهنئة أردوغان بالفوز، وقال: "مقتنع بأننا سنواصل العمل معًا لتقوية وتوسيع العلاقات الجيدة".

ويرى مراقبون إسرائيليون أن أردوغان معني بتوسيع العلاقات مع إسرائيل، كما يفعل حاليًا مع دول الجوار في الشرق الأوسط.

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