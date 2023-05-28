سورية: قصف إسرائيليّ في محيط دمشق يستهدف مواقع "يتواجد فيها حزب الله"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وكالة "سانا" للأنباء، التابعة للنظام السوريّ، أن الدفاعات الجوية، تصدّت، ليل الأحد - الإثنين، لعدوان إسرائيليّ، قالت إنه استهدف بالصواريخ، نقاطا في محيط العاصمة، دمشق. كما أشارت إلى إسقاط بعض الصواريخ. في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي، "استهدف مواقع، يتواجد ضمنها ’حزب الله’ اللبناني".

ونقلت "سانا" عن مصادر، لم تسمّها، أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية، بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية".

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصدر عسكريّ، القول، إنه عند نحو "الساعة 23.45 من مساء 28-5-2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري، المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر ذاته: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أنّ "دويّ الانفـجارات القوية في سماء العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي".

ولاحقا، ذكر المرصد أنه "في الهجوم الـ17 خلال العام... صواريخ إسرائيلية، تستهدف مواقع يتواجد ضمنها ’حزب الله’ اللبناني في محيط دمشق".

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، "تصدت الدفاعات الجوية، لأهداف معادية في سماء حمص". ونقلت "سانا" حينها، عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 00:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

وذكر المرصد حينها، أن "الصواريخ الإسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري بحمص". وحينها، أوضح المرصد أنه أحصى خلال العام الجاري، 15 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و4 برية، وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة وتدمير نحو 32 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وفي 2 نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في حمص، حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لـ"حزب الله" في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي، بحسب المرصد، وتسبب القصف بمقتل عنصرين من حزب الله وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي.

وفي الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، قصفت قوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في جبل الشيخ، بأكثر من 20 قذيفة صاروخية موقع قرص النفل، غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، قرب الجولان المحتل، بحسب المرصد، الذي أفاد بأنه تتمركز في موقع قرص النفل ميليشيات مقربة من حزب الله اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 آب/ أغسطس الماضي.