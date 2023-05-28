إصابة 8 مواطنين بالرصاص واعتقال 14 مواطناً من الضفة

جنين/سما/

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مناطق مختلفة من الضفة تخللها مواجهات واصابات واعتقلت 14 مواطنا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أنّ جيش الاحتلال اقتاد المعتقلين إلى جهات مجهولة.

وفي جنين، أصيب ثمانية مواطنين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة احياء من مدينة جنين.

وأضافت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، اطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وفي نابلس، اقتحم قوات الاحتلال مخيم عسكر في مدينة نابلس، واعتقل عدداً من الشبان، واقتادهم إلى جهات مجهولة.

وفي رام الله، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، واعتقل أحدهما، عند الشارع الرئيسي المحاذي لقرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه شابين كانا قرب الشارع الرئيسي، ما أدى لإصابتهما، قبل أن تعتقل أحدهما، فيما نقل المصاب الآخر إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وأوضحت أن الشاب المعتقل هو أحمد بشار أبو عليا (18 عاما)، وأصيب بالرصاص الحي في الكتف والقدم وحالته مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة أن حالة المصاب الذي وصل مجمع فلسطين الطبي متوسطة، مبينة أنه أصيب في الفخذ والصدر.

والمعتقلون هم:

1. المحرر محمد نوح هريش- بيتونيا غرب رام الله

2. المحرر محمود نوح هريش- بيتونيا

3. المحرر محمد صالح- دير أبو مشعل غرب رام الله

4. يوسف منصور- نابلس

5. المحرر سامر عبد اللطيف عابد- قبلان جنوب نابلس

6. المحرر أحمد الأقرع- قبلان

7. الفتى علي أبو شهاب- قلقيلية

8. نورس تركمان- جنين

9. حسن تميم حردان- جنين

10. والد الشاب نور الهصيص- جنين

11. والد الشاب خالد عماد بني عودة- طوباس

12. الشيخ وليد عارف جلامنة- جنين

13. صهيب وليد جلامنة- جنين

14. إبراهيم عارف هصيص- جنين

