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طقس فلسطين: استمرار تأثير حالة من عدم الاستقرار

الإثنين 29 مايو 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: استمرار تأثير حالة من عدم الاستقرار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 29 مايو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئيًّا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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