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الاحتلال يعلن إجراء مناورة عسكرية في"الكرياه"

الأحد 28 مايو 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن إجراء مناورة عسكرية في"الكرياه"



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إجراء مناورة عسكرية في مقر "الكرياه" (وزارة الأمن الإسرائيلية) في مدينة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن مناورة عسكرية ستجري بقاعدة مقر وزارة الجيش "الكرياه" يوم غدٍ الاثنين من الساعة 11:00 حتى 14:00 ويوم الثلاثاء من الساعة 9:30 إلى 11:30 سيتخللها سماع أصوات انفجارات في القاعدة".

وأضاف متحدث الجيش: "في يوم الثلاثاء الساعة 09:30 سيتم تفعيل صفارات الإنذار".

وفي وقت سابق قال الصحفي الإسرائيلي، ايتاي بلومنتال، إن الجيش سيبدأ غداً الاثنين، تمرينًا متعدد الأنظمة وسيستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأضاف أن التمريد سيكون في الجو والبر والبحر، وسيستمر حوالي أسبوعين، فيما ستكون هناك حركة للطيران الحربي في جميع المناطق.

وأكد أن مسارات الطيران المدني في سماء إسرائيل تم تغييرها، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه المناورات ستكون في مختلف المناطق من الشمال وحتى الجنوب، وستحاكي سيناريوهات مختلفة منها حرب على عدة جبهات، .

وبين أنه سيلاحظ حركة نشطة لمختلف أنواع الطائرات وكذلك للقوات العسكرية في مختلف المناطق.

#مناورة عسكرية الكرياه

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