زعيم عربي أول المهنئين لأردوغان بفوزه في انتخابات تركيا

الدوحة/سما/

هنأ أمير قطر، تميم حمد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده لولاية رئاسية جديدة، عقب جولة الإعادة التي أجريت الأحد.

وجاءت تهنئة أمير قطر لأردوغان قبل وقت قصير من إعلان النتائج الأولية للانتخابات التركية، ما يجعله أول زعيم عربي يهنئ الرئيس التركي بالفوز.



وكتب ابن حمد على "تويتر": أخي العزيز رجب طيب أردوغان: مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

و أظهرت النتائج الأولية فوز رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف "الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد حصل أردوغان على 52.28 في المئة مقابل 47.72 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 96 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.