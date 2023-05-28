أسيران من رام الله يدخلان عامهما الـ21 في سجون الاحتلال

رام الله/سما/

دخل الأسيران علي عليان (45 عاما) وتامر الريماوي (40 عاما) من رام الله، اليوم الأحد، عامهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير أن عليان اعتقل عام 2003، وهو محكوم خمسة مؤبدات و20 عاما، وتعرض قبل اعتقاله للمطاردة لمدة عامين، ولمحاولة اغتيال، وواجه تحقيقا قاسيا استمر أكثر من شهر، وتمكنت عائلته من زيارته للمرة الأولى بعد مرور عام ونصف على اعتقاله، كما أن أحد أشقائه لم يتمكن من زيارته إلا بعد أربع سنوات.

وأضاف أن الأسير عليان فقد والده عام 2011، ووالدته عام 2017، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما يحرم المئات من الأسرى من وداع أحبة لهم.

وتمكن الأسير عليان، خلال سنوات اعتقاله، من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس في العلاقات الدولية، وهو على وشك الحصول على درجة الماجستير، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

أما الأسير الريماوي فقد اعتقل عام 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، وتعرض للمطاردة لمدة عام ونصف قبل اعتقاله، ولتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة ثلاثة أشهر، وتمكّنت عائلته من زيارته لأول مرة بعد مرور عامين على اعتقاله، وفق ما ذكره نادي الأسير.

وأضاف أنه في عام 2014، أعادت سلطات الاحتلال الأسير الريماوي للتحقيق مجددًا، وتعرض حينها للتعذيب، ما تسبب له بمشاكل صحية، وخلال سنوات أسره تعرض شقيقاه للاعتقال لسنوات، كما أنه فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها.

وتمكّن الأسير الريماوي، خلال سنوات اعتقاله، من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستي