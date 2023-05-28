إطلاق نار يستهدف مستوطنة قرب جنين

جنين/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، عن تضرر منازل بمستوطنة جان نير قرب جنين شمال الضفة الغربية.جراء تعرضها لإطلاق نار.

ووفق قناة كان العبرية، فإن إطلاق النار لم يتسبب بوقوع إصابات، مشيرة إلى أن طلق ناري أصاب زجاج نافذة أحد المنازل.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن عمليتا إطلاق نار من منطقة جنين خلال ساعات، واحدة استهدفت مستوطنة "دوتان" والثانية استهدفت مستوطنة "جان نير".

وأعلنت مجموعات الشهيد القائد طارق عز الدين في سرايا القدس - كتيبة جنين، ظهر اليوم الأحد، مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة "جانير" شمال مدينة جنين ومستوطنة "دوثان" جنوب المدينة بوابل من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري إنها "استهدفت مستوطنة جانير شمال مدينة جنين ومستوطنة دوثان جنوب المدينة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأكدت السرايا تحقيق إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، لافتة إلى أن "منفّذي الاستهداف تمكّنوا من الانسحاب من المكان بسلام".

بدورها، أعلنت كتيبة طولكرم، صباح اليوم، عن اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة، حاولت التسلل إلى المخيم الساعة 1:00 فجراً في محيط منطقة حي المدارس.

وقالت الكتيبة خلال بيان لها إنه "وفور اكتشاف أمر القوات الخاصة قام مجاهدونا باستهدافهم بصليات من الرصاص ما أدّى إلى هروب القوة وإفشال مهمتها".

وقبل أيام، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة بيت آمر "الرد السريع" في الخليل استهداف مستوطنة "كرمي تسور" بوابل من الرصاص، وانسحاب المقاومين بسلام.