بن غفير يرفع دعوة ضد يعلون ويصفه بـ"الفاشل"

القدس المحتلة/سما/

رفع ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، اليوم الأحد دعوة قضائية ضد وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون.

وقال بن غفير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر" لقد رفعت دعوى قضائية ضد النائب السابق الفاشل موشيه يعلون لنشره الأكاذيب ضدي، اذا كان يعلون يعتقد أن الحصانة التي يمنحها له الكنيست أبدية، فهو يرتكب خطأ مريرا.

وأضاف موجها كلامه ليعلون: "ولّت أيام الصمت عن الأكاذيب والافتراءات، أراك في المحكمة".

ووفق موقع القناة 7 العبرية طالب بن غفير بتعويض 200 ألف شيكل من موشيه يعلون وقال: "منشوراته الكاذبة لا تتماشى مع الواقع - لقد شوه سمعتي"