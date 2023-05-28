  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يرفع دعوة ضد يعلون ويصفه بـ"الفاشل"

الأحد 28 مايو 2023 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يرفع دعوة ضد يعلون ويصفه بـ"الفاشل"



القدس المحتلة/سما/

رفع ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، اليوم الأحد دعوة قضائية ضد وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون.

وقال بن غفير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر" لقد رفعت دعوى قضائية ضد النائب السابق الفاشل موشيه يعلون لنشره الأكاذيب ضدي، اذا كان يعلون يعتقد أن الحصانة التي يمنحها له الكنيست أبدية، فهو يرتكب خطأ مريرا.

وأضاف موجها كلامه ليعلون: "ولّت أيام الصمت عن الأكاذيب والافتراءات، أراك في المحكمة".

ووفق موقع القناة 7 العبرية طالب بن غفير بتعويض 200 ألف شيكل من موشيه يعلون وقال: "منشوراته الكاذبة لا تتماشى مع الواقع - لقد شوه سمعتي"

#ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف عن الطريقة التي تراقب فيها إسرائيل أعماق الأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران

بديلا عن الفلسطينيين.. "اسرائيل" تقرر جلب 10 آلاف عامل هندي

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية

أسعار صرف العملات

بعد ضغوط دولية.. الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن تمرير "قانون الجمعيات"

مؤشرات على انهيار سوق الهايتك بـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

نتائج-انتخابات-تركيا-1-773x435

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية

photo_2023-05-28_16-02-18

مخطط لجلب 40 ألف مستوطن جديد إلى عسقلان

جنرال إسرائيلي: تخوف كبير لدى الجيش من أفعال "نصر الله" لم تعرفه تل أبيب من قبل

بديلا عن الفلسطينيين.. "اسرائيل" تقرر جلب 10 آلاف عامل هندي

photo_2023-05-28_13-52-40

تحريض إسرائيلي ضد مسيحيي القدس المحتلة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية