صرصار يثير الرعب في مقهى وسط تل أبيب ويسفر عن جرحى

القدس المحتلة/سما/

سادت حالة من الهلع والذعر داخل أحد المقاهي في تل أبيب والمناطق المجاورة له وسط دولة الاحتلال، السبت، بعد أن انتابت امرأة موجة من الصراخ والعويل حين شاهدت صرصارا يتجول في المكان.



وظن رواد أحد المقاهى أن هجوما وقع في المكان حين صرخت المرأة، فبادروا إلى الفرار، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور أثناء محاولتهما الهرب إلى الخارج، فيما هرعت شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث.



ونشرت وسائل إعلام عبرية صورا من المكان تظهر طاولات وكراسي في حالة فوضى وزجاج محطم، ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن رواد المقهى سمعوا فجأة صراخا من الحانة، ظنوا للوهلة الأولى أنه هجوم، وقاموا بقلب الطاولات وبدأ الجميع بالصراخ والركض وكانوا يدوسون على بعضهم البعض، ليتبين لاحقا أن الحدث متعلق بصرصار دخل المقهى.