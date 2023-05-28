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غزة: "متابعة العمل الحكومي" و"التشريعي" يبحثان عدة قضايا

الأحد 28 مايو 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "متابعة العمل الحكومي" و"التشريعي" يبحثان عدة قضايا



غزة/سما/

عقدت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً هاماً مع رئيس وأركان العمل الحكومي في قطاع غزة، لمناقشة ومتابعة عدة قضايا.

وحضر الاجتماع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ونائبه محمد هاشم الفرا وأمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكلاء لعدد من الوزارات، وذلك خلال اجتماعها الدوري بمقر المجلس التشريعي بغزة اليوم الأحد بحضور رئيس ونواب الكتلة.

وهدف الاجتماع الى متابعة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين وطبيعة عمل وأداء  الوزارات الحكومية في قطاع غزة لا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية.

وأوضح مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح أنه تم خلال اللقاء توجيه عدد من الاستفسارات والمتابعات والملاحظات حول قضايا تتعلق بالشأن العام كالترقيات و الموظفين، و ملف تسجيل أراضي المالية والمندوب في الطابو، وملف الجمعيات في قطاع غزة وقضايا أخرى.

من جهته استعرض رئيس متابعة العمل الحكومي طبيعة سير العمل الحكومي في الوزارات المختلفة وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه العمل الحكومي على صعيد ضمان استمرار الخدمة الحكومية للمواطن الفلسطيني وضمان وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس التشريعي باعتبارها ناظم رئيسي لتسيير الحياة العامة.

 وأكد أن الخدمات الحكومية في قطاع غزة تشهد نقلة نوعية للأفضل بما يحقق رضا المواطن الفلسطين

#غزة

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