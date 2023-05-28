كاد أن يتسبب بكارثة.. فاتح باب طوارئ الطائرة يكشف عن السبب!

وكالات/سما/

كشف مسؤولون بالشرطة في كوريا الجنوبية عن السبب وراء إقدام الراكب المتهم بفتح باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا" للخطوط الجوية قبل هبوطها بأحد المطارات مؤخرا وتسببه بذعر كبير فيها.

وقد احتجزت الشرطة يوم الجمعة الرجل البالغ من العمر 33 عاما، والذي تم ذكر لقبه "لي" فقط، لاتهامه بسحب ذراع الباب وفتح باب الطائرة فجأة على ارتفاع حوالي 213 مترا فوق سطح الأرض، قبل أن تهبط في مطار "دايغو" الدولي في مدينة "دايغو"، على بعد 237 كيلومترا جنوب شرق سيئول.



وأثناء الاستجواب، قال الرجل للمسؤولين إنه تعرض لضغط كبير بعد أن فقد وظيفته مؤخرا، وأنه فتح الباب لأنه أراد النزول سريعا بعد أن شعر بالاختناق، وفقا لمسؤولي الشرطة.

وطلبت الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق "لي" بسبب انتهاكه لقانون أمن الطيران، مستشهدة بخطورة قضيته واحتمال هروبه.

وبموجب القانون، يمكن أن يواجه الراكب الذي يفتح الأبواب ومخارج الطوارئ أو يقوم بتشغيل أجهزة الطائرة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ولم يسقط أي من ركاب الطائرة البالغ عددهم 194 شخصا ولم يصب أحدهم بأذى في الحادث الذي وقع يوم الجمعة، لكن 12 راكبا أصيبوا بالذعر وظهرت عليهم أعراض صعوبة التنفس، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وكانت الطائرة في طريقها إلى "دايغو" بعد مغادرتها جزيرة "جيجو" الجنوبية السياحية.

وتحقق وزارة الأراضي مع شركة "آسيانا" للخطوط الجوية لمعرفة ما إذا كانت الطائرة تواجه أي مشاكل، وما إذا كانت المضيفات على متنها التزمن بقواعد سلامة الطيران.