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"جودة البيئة": سنتصدى لمخططات الاحتلال الهادفة للتخلص من النفايات في أراض فلسطينية

الأحد 28 مايو 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جودة البيئة": سنتصدى لمخططات الاحتلال الهادفة للتخلص من النفايات في أراض فلسطينية



رام الله/سما/

 قالت سلطة جودة البيئة، إنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل والمحاكم الدولية، للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة 33 موقعا للتخلص من النفايات في أراضي دولة فلسطين.

وحذرت سلطة جودة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، حكومة دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، داعية جميع المؤسسات الوطنية والدولية إلى القيام بواجباتها للتصدي لتلك المخططات، ومنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرض الفلسطينية.

وقالت إنها تتابع الأخبار الواردة في الصحف الإسرائيلية والمتعلقة بنيّة وزير المالية سموتريتش ووزيرة البيئة عيديت في الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، تقديم مقترح لإقامة 33 موقعا للتخلص من النفايات وحرقها في أراضي دولة فلسطين.

وأضافت أن هذا المقترح يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية، والسعي إلى تحويلها لمكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية، والإمعان والإصرار على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال العمل المقصود الذي تقوم به في تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئة الطبيعية، ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى ترك بيوتهم وأراضيهم، الأمر الذي يسهل سيطرتها على الأرض الفلسطينية.

وأشارت "جودة البيئة" إلى أن هذا المقترح يتوافق مع المقترح السابق الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود المدعو داني دانون للكنيست، والذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريا في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أن ما تقوم به حكومة دولة الاحتلال يشكل خرقا واضحا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، إضافة إلى المخالفة القانونية الجسيمة لأحكام الاتفاقيات الدولية البيئية، خاصة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن بعد للمواد الكيميائية الخطرة ومبيدات الآفات الزراعية.

#سلطة جودة البيئة

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