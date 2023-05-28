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هرتسوغ يزور أذربيجان لتعزيز العلاقات

الأحد 28 مايو 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يزور أذربيجان لتعزيز العلاقات



القدس المحتلة/سما/

يُجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى أذربيجان والتي تجمعها حدود مشتركة مع إيران.


وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، بأن هرتسوغ وعقيلته ميخال، سيُجريان زيارة رسمية إلى العاصمة باكو، يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة تستغرق يومين، لبحث أوجه تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وأوضحت أن الرئيس هرتسوغ قد تلقى دعوة رسمية من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سيتم الاحتفال في العاصمة باكو بمرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن زيارة هرتسوغ إلى أذربيجان مهمة واستراتيجية، خاصة وأن تلك الدولة هي دولة مسلمة وشيعية وعلى بعد كيلومترات قليلة فقط من إيران.


ويرافق الرئيس الإسرائيلي في رحلته إلى أذربيجان، وزير الصحة والداخلية، عضو الكنيست موشيه أربيل، الذي سيعقد اجتماعات عمل مع نظيره الأذربيجاني، تيمور موساييف، بهدف التعاون في مجال الصحة وتدريب الأطباء وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية.


يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد زار أذربيجان، الشهر الماضي، واجتمع بالرئيس إلهام علييف، حيث أرسى الطرفان أسس تعميق العلاقات بين البلدين.


وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتح سفارة أذربيجان في البلاد في 29 مارس/ آذار الماضي، وتم فتح البعثة الدبلوماسية لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1991.

#هرتسوغ

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