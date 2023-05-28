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الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الأحد 28 مايو 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين



جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة عرابة، وآخر على مفترق قرية كفيرت وأعاقت تحركات المواطنين على حاجز دوتان وكثفت من تواجدها جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان،  أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها عند حاجز عسكري طيار تم نصبه عند مدخل بلدة عرابة، واحتجزت عشرات المركبات الخارجة من البلدة، وآخر نصبته عند مدخل قرية كفيرت فيما أعاق جنود الاحتلال المتمنركزون على حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد تحركات المواطنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدة يعبد وقراها.

#جنين

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