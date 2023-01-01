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سرايا القدس تستهدف مستوطنتين في جنين

الأحد 28 مايو 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تستهدف مستوطنتين في جنين



جنين/سما/

أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، اليوم الأحد، عن استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة المحتلة، بصليات مباشرة من الرصاص.

وأفادت سرايا القدس- كتيبة جنين في بيان صحفي، أنها تمكنت ظهر اليوم من من استهداف مستوطنة "جانير"  شمال مدينة جنين ومستوطنة "دوثان" جنوب المدينة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، مؤكدة أن هناك إصابات محققة في صفوف الجنود والمستوطنين.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

#جنين

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