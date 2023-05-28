الاحتلال يسمح باستيراد قطع غيار الدراجات النارية لغزة

غزة/سما/

قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد28/5/2023م، السماح بإدخال قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة لأول مرة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وبحسب رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في غزة رشدي الخور، فإن اللجنة الفرعية التابعة لوزارة النقل والمواصلات برام الله ، قد أبلغتهم بسماح الجانب "الإسرائيلي" بإدخال قطع غيار الدراجات النارية لأول مرة إلى القطاع.

وأشار الخور إلى أن الجانب "الإسرائيلي" وافق على إدخال قطع غيار الدراجات النارية بعد مساع عديدة بالمطالبة بإدخالها تخللت مسبقا بالرفض من جانب الاحتلال على الرغم من موافقة من أصحاب القرار في الجانب الفلسطيني بغزة ورام الله.

وبين أن التعميم الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لوزارة النقل والمواصلات برام الله يتوجب على أساسه تواجد رخصة منتوجات مرورية خاصة بالدراجات النارية لمن يريد استيرادها، مضيفا أنها إضافة جديدة على رخصة استيراد المعدات الثقيلة تختلف عن رخصة قطع غيار.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، أن لجنة المواصلات الفرعية والمكلفة بالتنسيق وتسهيل معاملات المواطنين، أكدت أن الاحتلال سمح بإدخال جميع قطع غيار الدراجات النارية.

ولفت عرفات، إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ استيراد قطع الغيار من تاريخه، وفقاً لشروط وزارة النقل والمواصلات.

يشار إلى أن قرار الاحتلال السماح بإدخال قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة لأول مرة منذ فرضه الحصار على قطاع غزة منذ العام 2007م.