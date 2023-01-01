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"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية لعدد من القطاعات

الأحد 28 مايو 2023 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، لمناقشة الأولويات الوطنية البحثية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والهندسة والتكنولوجيا، برعاية الوزير محمود أبو مويس.

وشارك في اللقاءات وكيل الوزارة بصري صالح، ومستشار وزير "التعليم العالي" إيهاب القبج، ومدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود وأسرة الإدارة العامة، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وباحثون من مؤسسات التعليم العالي.

وأكد صالح حرص الوزارة على تحديد الأولويات الوطنية البحثية لدعمها، مشيراً إلى جهود الوزارة للارتقاء بالبحث العلمي في فلسطين، بما في ذلك إنشاء صندوق البحث العلمي والجودة، وتطوير وإطلاق الشبكة البحثية الفلسطينية، التي تهدف إلى تجميع جهود الباحثين الفلسطينيين، وتعزيز الإنتاج البحثي، وتسهيل الوصول إلى الأبحاث المنشورة، وسيتم ربطها بالشبكة البحثية العربية.

وأشار إلى الحرص على توسيع الشراكات على الصعيد الدولي في المجالات البحثية، وخلق علاقات شراكة بين الباحثين الفلسطينيين ونظرائهم في العالم، وتفعيل وجود فلسطين على المنصة الدولية البحثية في مختلف المجالات، وتعزيز استفادة فلسطين من البرامج الدولية مثل إيراسموس و"هورايزون" وبريما و"السنكروترون".

من جانبه، قدّم زيود عرضاً حول أهم أهداف الوزارة الإستراتيجية الخاصة بدعم البحث العلمي، والمرتكزات الخاصة بدعم هذه الإستراتيجية، والتي تشمل إنجاز وثيقة الأولويات البحثية الوطنية، وتفعيل الشبكة البحثية الوطنية، وصندوق البحث العلمي، وغيرها، مقدماً ملخصاً حول واقع البحث العلمي في فلسطين.

#التعليم العالي

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