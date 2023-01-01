آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 29 مايو 2023.

وأوضحت الوزارة بأن السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (29 مايو)، سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/21)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/21).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت الوزارة المسافرين لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.