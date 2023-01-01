غدًا.. أكبر تدريبات “برية-جوية-بحرية” للجيش الإسرائيلي تحاكي حربًا على عدة جبهات

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي، ايتاي بلومنتال، إن الجيش سيبدأ غداً الاثنين، تمرينًا متعدد الأنظمة وسيستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأضاف أن التمريد سيكون في الجو والبر والبحر، وسيستمر حوالي أسبوعين، فيما ستكون هناك حركة للطيران الحربي في جميع المناطق.

وأكد أن مسارات الطيران المدني في سماء إسرائيل تم تغييرها، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه المناورات ستكون في مختلف المناطق من الشمال وحتى الجنوب، وستحاكي سيناريوهات مختلفة منها حرب على عدة جبهات، .

وبين أنه سيلاحظ حركة نشطة لمختلف أنواع الطائرات وكذلك للقوات العسكرية في مختلف المناطق.