الكشف عن سبب وفاة تينا تيرنر

وكالات / سما /

احتل خبر وفاة أسطورة الموسيقى تينا تيرنر عناوين أخبار الصحف والمواقع العالمية، وسط ذهول العالم الموسيقي، لكن لم يتم الإعلان عن سبب وفاتها. وقد أكد ممثلو تيرنر لموقع DailyMail.com حديثاً أن ملكة الروك أند رول ماتت لأسباب طبيعية في منزلها في سويسرا. وقد أعلنوا النبأ المحزن بوفاتها في 24 من مايو، قائلين: "معها يفقد العالم أسطورة موسيقية ونموذج يُحتذى به".



هذا، وقد تم الكشف عن الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من خلال مشاركة صورة لها مرفقة برسالة جاء فيها: "ببالغ الحزن نعلن وفاة تينا تيرنر. بموسيقاها وشغفها غير المحدود بالحياة، جذبت ملايين المعجبين حول العالم وألهمت نجوم الغد. اليوم نقول وداعاً لصديقة عزيزة تترك لنا جميعاً أعظم أعمالها: موسيقاها. كل تعاطفنا الصادق مع عائلتها. تينا، سوف نفتقدك كثيراً».



تُوفيت المغنية الأسطورية عن عمرٍ ناهز 83 عاماً في كوسناش بالقرب من زيورخ بعد مرض طويل غير محدد. كانت قد عانت من عدد من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة بما في ذلك سرطان الأمعاء وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

نبذة عن حياة تينا تيرنر

وُلدت تينا تيرنر في ولاية تينيسي لعائلة تشارك في الزراعة، ووجدت مكانة بارزة لأول مرة باعتبارها واحدة من المطربين الداعمين لفرقة زوجها The Kings of Rhythm.

سرعان ما ذهبت إلى مقدمة الفرقة، وتذوق الزوجان النجاح التجاري مع Fool in Love وIt's Gonna Work Out Fine؛ ما جعلهما يتصدران المخططات الأمريكية في أوائل الستينيات.

اشتهرت المغنية، التي أُطلق عليها اسم ملكة الروك أند رول، بأدائها المسرحي المليء بالحيوية والغناء القوي. فازت بثماني جوائز غرامي وتم إدخالها إلى قاعة Hall of Fame لمشاهير الروك أند رول في عام 2021 بوصفها فنانة منفردة، بعد أن تم إدخالها لأول مرة إلى جانب زوجها السابق آيك ترنر في عام 1991.

بغنائها الفردي، لاحظت Hall of Fame كيف أنها وسَّعت الفكرة التي كانت محدودة من قبل عن كيف يمكن للمرأة السمراء أن تغزو المسرح وأن تكون قوة وكائناً متعدد الأبعاد.