4 أشياء رفضتها فاتن حمامة بينها العالمية والتمثيل مع عادل إمام

وكالات / سما /

تحل ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أمس السبت 27 مايو، والتى تعد إحدى أهم فنانات الزمن الجميل، والتى استطاعت أن تدخل قلوب محبيها بأدوارها المميزة وأدائها التمثيلى الراقى منذ ظهورها عندما كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فهى صاحبة موهبة استثنائية وممثلة متمكنة من أدواتها، ورغم رحيلها إلا أنها موجودة بيننا بأعمالهما السينمائية والدرامية المتميزة التي قدمتها خلال مشوارها الطويل، وفى ذكراها نكشف عن 4 أشياء رفضتهم سيدة الشاشة العربية في حياتها.

فاتن حمامة ترفض العالمية

رفضت الفنانة فاتن حمامة حلم العالمية حيث رأت أنه من الصعب عليها أن تمثل فيلما في بلد مختلفة، وخشيت أن ترفض دورا جريئا عندما يطلب منها، فهي تحترم التقاليد الشرقية، وهو ما كشفت في إحدى اللقاءات التليفزيونية قائلة: "أنا فاهمة فاطمة وعلية وزينب.. هؤلاء حولي، أعرف أجسدهن وأحس بإحساسهن، لكن هناك في الغرب لا يمكنني".

فاتن حمامة ترفض زيارة عمر الشريف لها

أخفت الفنانة فاتن حمامة مرضها عن الفنان عمر الشريف، لكنّه علم بوضعها من خلال بعض وسائل الإعلام. وعندما اتصل بها، أكدت له أنها تعافت وأصبحت أفضل بكثير من بداية الأزمة، وإنها انتقلت إلى منزلها، وهو ما لا يستدعى عودته من فرنسا، وربما رفض سيدة الشاشة لزيارة الشريف قد يكون سببه زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب التي تحاول فاتن دائمًا أن تحافظ على مشاعره بعدم الحديث عن عمر أمامه أو في أي حوار لها كما طلبت من عمر ألا يتحدث عنها في وسائل الإعلام.

فاتن حمامة ترفض فيلم بداية ونهاية

رشح المخرج صلاح أبو صيف الفنانة فاتن حمامة لتلعب دور "نفيسة" فى فيلم "بداية ونهاية"، لكنها خشيت من الدور بسبب ظهورها في الفيلم بدون أي مكياج وأقرب إلى القبح من الجمال، واعتذرت له بانشغالها في أفلام أخرى، وفى العرض الخاص اعتذرت لـ صلاح أبو سيف وأخبرته بأن الدور حلو جدا وأن الفنانة سناء جميل أدته بشكل عظيم.

فاتن حمامة رفضت التمثيل مع عادل إمام

رفضت الفنانة فاتن حمامة التمثيل أمام عادل امام، حيث كشفت سيدة الشاشة العربية إنها لا تفضل العمل مع الزعيم لأنه نجم كبير، واذا تعاونت معه في عمل واحد سيقول الجمهور فيلم عادل إمام وليس فاتن حمامة وسيتم اغفال اسمها بسبب نجومية الزعيم الطاغية.