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الأسير عبد الرحمن وشاح من مخيم البريج يدخل عامه الـ23 بسجون الاحتلال

الأحد 28 مايو 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



البريج / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير عبد الرحمن حسان وشاح من مخيم البريج وسط قطاع غزة، دخل عامه الـ23  على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاسير وشاح  (52 عاما) اعتقل عام 2001 وحكم عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة الانتماء لحركة "فتح" ومقاومة الاحتلال .

يشار إلى أن الأسير وشاح هو واحد من 25 أسيرا من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، ويعتبر الأسير ضياء الاغا هو أقدمهم وعميد اسرى القطاع ومعتقل منذ 31 عاما.

#سجون الاحتلال #عبد الرحمن وشاح #البريج

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