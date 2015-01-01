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التنمية: 170 طفلا معتقلا في سجون الاحتلال تعرضوا لأشكال الانتهاكات كافة

الأحد 28 مايو 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، إن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال حالياً 170 طفلا قد تعرضوا لأشكال الانتهاكات والتعذيب.

وأضاف خميس في كلمته اليوم الأحد، أمام أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية بدورته الـ42، أن عدد الأطفال المعتقلين بلغ منذ عام 2015 وحتى عام 2022 أكثر من 7500 طفل.

وشدد خلال كلمته عبر تقنية "زوم" نيابة عن وزير التنمية أحمد مجدلاني، على أن دولة فلسطين تحرص على حماية الأطفال من أي نشاط يؤدي إلى إشراكهم في النزاعات المسلحة خاصة الأطفال الذين تعرضوا مسبقا لاعتقال الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خميس: "يسعى الاحتلال الإسرائيلي في محاولة دائمة ومستمرة إلى عرقلة حياة الطفل الفلسطيني، ويستهدفهم من خلال عمليات الاعتقال ومضايقة الأطفال وتعريضهم للعنف والتهديدات، إضافة إلى غزو عقولهم ومحاولة تجنيدهم لغرض عملهم لصالح أجهزته الأمنية، وإرغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم".

ودعا إلى ضمان مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل أمام المحاكم الدولية، إضافة إلى دعم وزارة التنمية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالحماية والرعاية والتأهيل، لتضمن للأطفال حقوقهم أسوةً بأطفال العالم، وتوفر لهم البيئة الحامية والراعية والتنموية.

وطالب خميس بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل، إضافة إلى توفير الدعم والمساندة والمشاركة لمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الأردنية خلال الفترة القادمة. 

#التنمية الاجتماعية #السجون الاسرائيلية

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