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نهاية تيك توكر شهير يثير الجدل - شاهد

الأحد 28 مايو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية تيك توكر شهير يثير الجدل - شاهد



وكالات / سما /

أثار تيك توكر شهير يدعى  باكاري برونز أوجارو، ويبلغ  من العمر 18 عاماً ومعروف باسم "ميزي" الكثير من الجدل على السوشيال ميديا وذلك لقيامه بدخول المنازل  عنوة دون إذن أصحابها، فقط بهدف جمع “المشاهدين” وتلقى العديد من البلاغات لإغلاق حسابه.

ويعرف التيك توكرميزي بنشر فيديوهات "مضحكة" لمقالب يقوم بتنفيذها بالآخرين، إلا أنه خلال الأيام الماضية  قد أثيرت حالة  من الجدل، وتلقى العديد من البلاغات لإغلاق حسابه.

 قد قام ميزي الذي يقوم بمتابعته مئات الآلاف على تطبيق الفيديوهات القصيرة، قد قام بنشر الأيام الماضية بعض من المقاطع الصادمة، والتي صور فيها دخوله إلى عدة منازل في لندن  وذلك من دون استئذان من أصحابها، مما أصاب بعض ساكنها بالرعب ظناً أنه لص أو مجرم ما.

قد قامت  المحاكم في لندن، بتغريمه  حوالي 365 جنيهًا إسترلينيًا فرضت عليه عدم نشر أي مقاطع مصورة على حساباته بمواقع التواصل دون موافقة موثقة للأشخاص الذين يظهرون فيها.

#تيك توكر #السوشيال ميديا #فيديوهات #باكاري برونز أوجارو #المشاهدين #مقالب #لندن

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