  1. الرئيسية
  2. الصحة

بهذه الأطعمة والمشروبات.. سيطر على خطر أمراض القلب القاتلة

الأحد 28 مايو 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه الأطعمة والمشروبات.. سيطر على خطر أمراض القلب القاتلة



وكالات / سما /

تعتبر حالات ارتفاع ضغط الدم شائعة للغاية، إلا أن غالبية الناس يغفلون عنها لأنها نادر ما ترتبط بأعراض واضحة.

وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يضع حملا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين.

ووفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، يلعب معدنان دورا رئيسيا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، هما الصوديوم والبوتاسيوم.

فبالنسبة للصوديوم، من المعروف أن تخفيف تناول الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي.

لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم؟

الموز.

عصير الرمان.

عصير البرتقال.

الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش).

الفول والعدس.

البطاطا.

السبانخ والبروكلي.

الأفوكادو.

الطماطم.

الكاجو واللوز.

سمك السالمون.

#الأطعمة #المشروبات #أمراض القلب #الصحة #القلب #الجسم #الاكل #ضغط الدم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

في عيد ميلاده الـ100.. هكذا قرأ كيسنجر المشهد الدولي

معلمة من الخليل تفوز بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي

بسبب الفلسطينيين الأمريكيين ..واشنطن: "إسرائيل لم تستوفِ بعد متطلبات الإعفاء من التأشيرة"

“كابوس الصهاينة"... كيف رصد الإعلام الإيراني أخطر صواريخه الجديدة التي "تهدد تل أبيب"؟

الأخبار الرئيسية

الأونروا : الوكالة الأممية تستطيع تغطية خدماتها حتى شهر سبتمبر المقبل

واشنطن تضع شرطا لعقد اجتماع بين بايدن ونتنياهو وزيارته الى البيت الابيض

صحيفة عبرية تكشف عن الطريقة التي تراقب فيها إسرائيل أعماق الأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران

نتنياهو يوقف مشروع قانون يمس بالتبرعات الدولية لمنظمات فلسطينية

photo_2023-05-27_19-28-43

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية