دراسة تكشف كيف يؤثر طولك على صحتك

وكالات / سما /

أوضحت بعض الدراسات أن نسبة طول الإنسان قد تجعله أكثر أو أقل عرضة للإصابة ببعض المشاكل، ووفقا لما ذكره موقع webmd نستعرض فى التقرير التالى كيف يؤثر طولك على صحتك.

- السرطان

تظهر بعض الأبحاث أن الطول الأقل من المتوسط قد يعنى انخفاض احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف امرأة فى أوروبا وأمريكا الشمالية أن النساء قصيرات الطول أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

وأظهر رجل آخر من بين أكثر من 9 آلاف رجل بريطاني تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا أن الرجال الأقصر لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان البروستاتا.

- السكري

قد يرتبط طول ساقيك بفرص إصابتك بداء السكر من النوع 2، استنادًا إلى بيانات 5 سنوات لأكثر من 6000 بالغ، ويعتقد العلماء أن الأشخاص طوال القامة قد يكونون أقل عرضة للإصابة به، وليس من الواضح سبب ارتباط الاثنين، لكن إحدى الأفكار هى أن قصر القامة علامة على سوء التغذية أو مشاكل التمثيل الغذائى الأخرى قبل الولادة أو أثناء الطفولة.

- مرض قلبى

العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب، لكن الأشخاص الذين يقل طولهم عن 5 أقدام و3 بوصات أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب التاجية من أولئك الذين يبلغ طولهم 5 أقدام و8 بوصات أو أطول، وقد يكون السبب هو سوء التغذية أو العدوى قبل الولادة أو فى الطفولة التى تؤثر على النمو.

وقد يكون أيضًا أن جيناتك تؤثر على كل من الطول واحتمالات الإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق من الحياة.

- سكتة دماغية

يحدث هذا عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة من دماغك، ومن غير المرجح أن يكون لدى الأشخاص الأطول، إذا كانوا يتمتعون بوزن صحى قد تكون التغذية والأشياء الأخرى المتعلقة بالصحة في مرحلة الطفولة والتي تؤثر على طولك أحد أسباب الارتباط.

- جلطة دموية

يمكن أن تكون هذه حالة خطيرة، خاصةً إذا تشكلت فى وريد رئيسى أو انتقلت إلى رئتيك، ولا يستطيع الباحثون تفسير السبب، لكن الدراسات تظهر أنه كلما كنت أقصر، قل احتمال إصابتك بجلطة دموية فى الوريد، الأشخاص الذين يبلغ طولهم 5 أقدام أو أقصر لديهم فرص أقل للإصابة بجلطة.

- مرض ألزهايمر

قد يكون الطول ميزة عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الخرف، خاصة بالنسبة للرجال، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 500 شخص أن الرجال الذين يبلغ طولهم حوالي 5 أقدام و11 بوصة أو أطول يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 60% تقريبًا من أولئك الذين يبلغ طولهم حوالي 5 أقدام و7 بوصات أو أقصر، قد يكون لدى النساء الأطول احتمالات أقل أيضًا، لكن الارتباط بالطول لا يبدو قويًا بالنسبة لهن.

- الحمل

النساء طويلات القامة أكثر عرضة للحمل لفترات أطول من النساء الأقصر، وفي إحدى الدراسات كانت النساء اللاتي يبلغن من الطول 5 أقدام أو أقصر أكثر عرضة للولادة قبل أن يصلوا إلى فترة الحمل الكاملة من أولئك الذين يبلغ طولهن 5 أقدام و 8 بوصات أو أطول.

- تساقط الشعر

أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 22 ألف رجل من سبع دول أن الرجال الأقصر لديهم فرصة أكبر للإصابة بالصلع، بحث العلماء عن تغييرات فى جينات معينة يمكن أن تزيد من احتمالات فقدان شعر الرجل مبكرًا وجدوا أربعة منها مرتبطة بالصلع الذكورى وقصر القامة.

- حياة أطول

أظهرت العديد من الدراسات على مر السنين أن الأشخاص الأقصر يعيشون لفترة أطول قليلاً من الأشخاص الأطول ولديهم عدد أقل من الأمراض طويلة الأمد مع تقدمهم في العمر لا يزال العلماء يدرسون الأسباب الكامنة وراء ذلك، لكن بعض المناطق التي يبحثون عنها تشمل مقدار الضرر الذي يلحق بالخلايا بمرور الوقت، ومستويات بعض الهرمونات، وحجم بعض الأعضاء، مثل الدماغ والكبد والكلى.