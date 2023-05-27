أماكن شائعة في الجسم معرضة لظهور الحبوب

وكالات / سما /

الدمل هو التهاب جلدي معدي يبدأ في بصيلات الشعر أو في غدة دهنية في البداية ، يتحول الجلد إلى اللون الأحمر في منطقة العدوى ، ويتكون تورم رقيق بعد 4-7 أيام ، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض حيث يتجمع القيح تحت الجلد.

عندما تعرف كيفية التخلص من الدمل ، يمكنك على الأرجح معالجته في المنزل.

وحسب ما ذكره موقع يمكن أن يؤثر الدمامل على أي منطقة في جسمك بها شعر ، أو حيث يمكن أن يحدث فرك و عادة ما تتشكل في الأماكن التي تتعرق فيها.

غالبًا ما تسببها بكتيريا Staphylococcus aureus . لكنها يمكن أن تتكون من أنواع أخرى من البكتيريا أو الفطريات على جلدك،قد تحصل عليها مرة واحدة فقط ، أو من حين لآخر ، أو في كثير من الأحيان.

فيما يلي بعض الأماكن الشائعة التي يمكن أن تظهر فيها:-

-الدمامل في منطقة الفخذ

يمكن أن تؤثر الدمامل على ثنايا الجلد في الفخذ ومنطقة العانة والشفتين وثنايا المهبل، تحتوي هذه المنطقة على الكثير من بصيلات الشعر ويمكن أن تكون عرضة للتهيج ، خاصة إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة يمكنك أيضًا تطوير دمل بعد قص الشعر أو نموه للداخل بسبب حلاقة هذه المنطقة.

-الدمامل على الأرداف

غالبًا ما تؤثر الدمامل على الأرداف بسبب بصيلات الشعر والعرق والاحتكاك في المنطقة الملابس الداخلية المتسخة يمكن أن تجعل الدمامل هنا أكثر احتمالا.

-الدمامل على الوجه

تختلف الدمامل الموجودة على وجهك عن الخراجات والبثور ، على الرغم من أنها قد تبدو متشابهة تمتلئ الأكياس بالسوائل ، بينما تكون البثور نتيجة انسداد المسام. الخراجات والبثور ليست معدية مثل الدمامل.

أسباب الدمامل

معظم الدمامل ناتجة عن بكتيريا المكورات العنقودية تدخل هذه الجرثومة جسمك من خلال جروح صغيرة في جلدك أو يمكن أن تنتقل عبر الشعرة إلى البصيلة.

هذه الأشياء تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالدمامل والتهابات الجلد الأخرى:-

-مرض السكري ، والذي يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى

ضعف جهاز المناعة.

-حالات الجلد الأخرى التي تكسر الحاجز الواقي لبشرتك.

-تواصل مع الآخرين ، خاصةً إذا كان الشخص الذي تعيش معه مصابًا بدمل.

-سوء النظافه.

-سوء التغذية.

-التعرض لمواد كيميائية قاسية تهيج الجلد.

تتضمن بعض طرق علاج الدمل ما يلي:-

-ضع كمادات دافئة. انقعي قطعة قماش في ماء دافئ ثم اضغطي عليها برفق على البثور لحوالي 10 دقائق يمكنك تكرار ذلك عدة مرات خلال اليوم.

-استخدام وسادة التدفئة، يمكن أن تساعد وسادة التسخين في بدء الغليان في التصريف أيضًا ضع وسادة التدفئة فوق منشفة مبللة وضعها على المنطقة المصابة.

-استخدم غطاء أو ضمادة. للمساعدة في شفاء الدمل بشكل أسرع ، قم بتغطيته. بعد غسل الدمل والمنطقة المحيطة به ، ضعي ضمادة نظيفة للحفاظ على حمايته. يمكنك استخدام ضمادة أو شاش.

-مارس عادات صحية جيدة، بعد لمس الدمل أو المنطقة المحيطة ، اغسل يديك جيدًا لمنع انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من جسمك أو نقلها إلى شخص آخر خذ حمامًا أو دشًا يوميًا للحفاظ على بشرتك نظيفة ومنع انتشار العدوى للآخرين، تجنب حمامات السباحة العامة والصالات الرياضية.

-اغسل البياضات، لتقليل خطر الإصابة بمزيد من العدوى ، اغسل الفراش والملابس والمناشف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بدرجة حرارة عالية لقتل البكتيريا.