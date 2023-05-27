غوغل تسحب تطبيق لعبة لتعذيب السود

وكالات / سما /

سحبت Google تطبيق ألعاب سمح للاعبين بشراء وبيع وتعذيب “العبيد” الافتراضيين السود بعد احتجاجات عنصرية في البرازيل.

شهدت اللعبة التي يطلق عليها اسم “Slavery Simulator” ، وهي لعبة باللغة البرتغالية ، قيام اللاعبين بالتجارة في العبيد ووضع استراتيجيات لمنع إلغاء العبودية من أجل جمع ثروات افتراضية.

وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقًا بشأن “خطاب كراهية” يتعلق باللعبة قام بتنزيلها مئات الأشخاص.

جاء التطبيق نفسه مع إخلاء مسؤولية يدين “جميع أنواع العبودية” ويصر على أن اللعبة “لأغراض ترفيهية فقط”.

بعد سحب التطبيق من Playstore ، قالت Google في بيان إن “التطبيقات التي تروج للعنف أو الكراهية ضد مجموعات من الأشخاص أو الأفراد بسبب لون بشرتهم أو أصلهم العرقي” لن يُسمح بها على منصتها.

دعت الشركة المستخدمين للإبلاغ عن محتوى مسيء.

وقالت وزارة المساواة العرقية البرازيلية إنها طلبت من جوجل اتخاذ إجراءات “لتصفية المحتوى الذي يحتوي على خطاب الكراهية والتعصب والعنصرية” و “منعه من الانتشار بسهولة دون اعتدال”.

لا تزال العنصرية تمثل مشكلة في البرازيل ، آخر دولة في الأمريكتين تلغي العبودية ، في عام 1888. أكثر من 56 في المائة من السكان هم من أصل أفريقي برازيلي.

قالت ريناتا سوزا ، المشرعة الإقليمية اليسارية في ريو دي جانيرو: “البرازيل هي واحدة من أكثر البلدان التي لديها عدد كبير من المستهلكين على منصات Google ، وهناك شخص يجد هذا التطبيق الذي يستذكر حقبة العبودية ، مع مكافآت لأولئك الذين يمارسون التعذيب أكثر من غيرهم”. .

وقالت لوكالة فرانس برس “هذه ليست عنصرية فقط بل فاشية ايضا”. “هنا في البرازيل ، لدينا حركة فاشية جديدة لا تخشى إظهار نفسها … بسبب الافتقار إلى التنظيم على الشبكات الاجتماعية.”

تحدثت Google ضد مشروع قانون يسعى إلى القضاء على المعلومات المضللة عبر الإنترنت في البرازيل ، قائلة إنه “يهدد بشكل خطير حرية التعبير”.

يصف المؤيدون مشروع القانون بأنه دفاع تمس الحاجة إليه ضد المعلومات المضللة والتطرف عبر الإنترنت ، لكن المنتقدين يقولون إنه يرقى إلى مستوى الرقابة.

أمر قاض بالمحكمة العليا بإجراء تحقيق مع Google و Telegram بشأن ما أسماه “حملتهم التعسفية” ضد مشروع القانون.

العنصرية كانت في أذهان البرازيليين منذ إلقاء الشتائم على “القرد” يوم الأحد ضد فينيسيوس جونيور ، الذي يلعب مع ريال مدريد في إسبانيا.

تم إطفاء الأضواء على تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو لمدة ساعة تضامنا مع اللاعب.