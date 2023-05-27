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موعد انضمام الحارس شقفة لمركز بلاطة

الأحد 28 مايو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد انضمام الحارس شقفة لمركز بلاطة



رام الله / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن موعد انضمام الحارس عبد الله شقفة لصفوف مركز بلاطة قادما من نظيره شباب رفح, خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير, أن نادي مركز بلاطة تلقى وعودات رسمية من وزارة الشؤون المدنية بصدور تصريح شقفة لدخول المحافظات الشمالية خلال الفترة من 7-14 يوما على أبعد تقدير.

وأوضحت أن بلاطة متفائل بانضمام الحارس الغزي لصفوفه قريبا, لخوض فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

يشار إلى أن شقفة انضم لمركز بلاطة قادما من شباب رفح بعقد مدته موسمين, بعد سنوات طويلة من اللعب لـ"الزعيم".

#مركز بلاطة #عبد الله شقفة #شباب رفح #الانتقالات الصيفية

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