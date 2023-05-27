4 انتصارات في افتتاح الدوري الممتاز لكرة الطاولة

غزة / سما /

انطلقت مساء أمس السبت منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة لموسم 2021/2022, بإقامة “4 ” لقاءات على صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة, برعاية شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية “جوال”.

وحضر افتتاح البطولة رئيس الاتحاد محمد الدلو و أعضاء الاتحاد ، وممثلي الأندية وشركة جوال ، و عن المجلس الأعلى للشباب و الرياضة مروان موسى و عبدالله عبدالعال.

و تخطى فريق المجمع الإسلامي نظيره خدمات رفح بثلاثة أشواط لشوط .

فيما تغلبت فرق غزة الرياضي و خدمات المغازي و شباب كندا بثلاثة أشواط نظيفة على الجزيرة و شباب البريج و اليرموك .

و تُستكمل لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري يومي الجمعة و السبت على صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات .