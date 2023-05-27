الاحتلال يعتقل القيادي الأشقر في طولكرم

طولكرم / سما /

أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، على اعتقال القيادي المجاهد لؤي ساطي الأشقر (46 عاماً)، من قادة حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام منزله في بلدة صيدا قضاء طولكرم شمال الضفة المحتلة.

والقيادي لؤي الأشقر "أبو العرين"، أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام عقب اعتقاله في الخامس من أكتوبر 2021م، استمر لـ(49) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري رغم عمليات التنكيل الممنهجة التي تعرض لها ونقله إلى زنازين معتقل "الجلمة" للضغط عليه.

ويعاني الأسير الأشقر من شلل في قدمه اليسرى إثر التحقيق العسكري القاسي خلال اعتقاله في سجون الاحتلال عام 2005م، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي استشهد في سجن النقب عام 2007م،