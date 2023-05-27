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رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن إقالة كان وحيميديتش

الأحد 28 مايو 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن إقالة كان وحيميديتش



وكالات / سما /

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني انفصاله بشكل رسمي عن الثنائي أوليفر كان وحسن صالح حميديتش، في بيان عبر موقعه الرسمي، مساء أمس السبت.

جاء ذلك بعدما نجح الفريق البافاري في التتويج بلقب الدوري الألماني، في الجولة الختامية، مستغلاً تعثر المتصدر السابق، بوروسيا دورتموند، بتعادله مع ماينز في سيجنال إيدونا بارك.

وقال البايرن في البيان” لم يعد أوليفر كان مديراً تنفيذياً للنادي، وحسن صالح حميديتش أيضاً ترك منصبه كمدير رياضي، وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة”.

وأضاف البيان” نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، يان كريستيان دريسين سيكون خليفة كان في منصب المدير التنفيذي، وسيتم تحديد بديل حميديتش في الفترة القادمة”.

وقال حميديتش في تصريحات صحفية عن الأمر” كانت رحلة لطيفة كنت أتمنى أن تستمر لفترة أطول، ولكني أحترم قرار الإدارة، بايرن ميونخ فوق كل شيء، وأتمنى للفريق والجمهور الاتحاد والنجاح”.

وأضاف مؤكداً” فخور بتقلد منصب المدير الرياضي في البايرن لمدة ستة سنوات تقريباً، وأريد أن أشكر كل اللاعبين، المدربين، وكل من يعمل خلف الكواليس في النادي”.

#أوليفر كان #بايرن ميونخ #حيميديتش #الدوري الالماني

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