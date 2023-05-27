تفاصيل جديدة في صفقة بيلينجهام وريال مدريد

كشفت صحيفة ميرور البريطانية النقاب عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال لاعب الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الملكي حسم كل شيء في صفقة بيلينجهام، الذي خاض آخر مباراة له مع بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم، والتي ضاع فيها لقب الدوري المحلي من فريقه بالتعادل مع ماينز في سيجنال إيدونا بارك.

وأوضحت ميرور أن صفقة تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام ستكلف خزينة النادي الملكي مبلغاً إجمالياً يصل إلى 124 مليون يورو، بخلاف الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب في سانتياجو بيرنابيو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الإسباني سيمنح اللاعب مكافأة تعاقد تبلغ قيمتها 24 مليون يورو، بجانب 100 مليون يورو ثمن شراء بطاقته من أسود الفيستفاليا.

وأكدت ميرور أن الصفقة باتت في حكم المؤكدة، على أن تتم عملية التوقيع على العقود بشكل رسمي في الأسبوع الجاري، مفيدةً في الوقت ذاته بأن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب الإنجليزي، لن يجعله ضمن كتيبة أعلى اللاعبين حصولاً على رواتب سنوية في مدريد.