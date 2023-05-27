فيديو.. رودريجو يقود ريال مدريد لقلب الطاولة على إشبيلية

وكالات / سما /

قاد الجناح البرازيلي رودريجو جويس، لاعب فريق ريال مدريد، النادي الملكي لقلب الطاولة في وجه إشبيلية، في لقاء كان سمته الإثارة في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، مساء أمس السبت، لحساب الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإسباني.

الفريق الأندلسي لم يمهل كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلا ثلاثة دقائق لالتقاط الأنفاس، حيث سجل الهدف الأول في توقيت مبكر، عن طريق رافا مير، لكن رودريجو كان له رأي آخر، ورفض دخول فريقه لغرفة الملابس للاستراحة على وقع التأخر بهدف، فسجل التعادل في الدقيقة 29.

وعقب الاستراحة، كرر الريال محاولاته بهدف تسجيل الثاني، وسط محاولات من الجهة المقابلة من طرف الفريق المحلي لتسجيل هدف حصد النقاط الثلاث، لتبتسم الساحرة المستديرة للميرينجي، بهدف من توقيع رودريجو أيضاً، بعد هجمة مرتدة نموذجية في الدقيقة 69.

وازدادت المتاعب للفريق الأندلسي بعد تعرض ماركوس أكونيا للطرد بورقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عنيف للغاية على داني سيبايوس، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنحو سبع دقائق.

فوز يرفع به الريال رصيده في وصافة جدول الترتيب إلى 77 نقطة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 49 نقطة بالمرتبة العاشرة.