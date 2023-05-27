فيديو.. باريس سان جيرمان يُتوج بالدوري الفرنسي للمرة الحادية عشر

نجح فريق باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة رقم 11 في تاريخه.

وجاء تتويج باريس باللقب بعد التعادل مع ستراسبورج على أرض الأخير بهدفٍ لكل منهما.

وسجل الهدف الأول في اللقاء الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 59، وجاء الهدف بعد أن استغل البرغوث الأرجنتيني تمريرة بينية رائعة من زميله كيليان مبابي.

ونجح النجم الفرنسي كيفين جاميرو في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وكان المُنافس الأقرب للباريسيين فريق لنس قد فاز بدوره على فريق أجاكسيو بثلاثة أهدافٍ دون رد.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل للنقطة 85، وأصبح الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه لنس 4 نقاط قبل جولة واحدة من ختام المُسابقة.

وسيختتم باريس سان جيرمان مشواره هذا الموسم في الدوري الفرنسي بلقاء كليرمونت على أرض ملعب حديقة الأمراء يوم السبت المُقبل.

وأصبح باريس سان جيرمان هو المُنفرد بالرقم القياسي كأكثر المُتوجين في تاريخ الدوري الفرنسي برصيد 11 لقباً، ويليه في المركز الثاني فريق سانت إتيان الذي فاز بالدوري الفرنسي 10 مرات.