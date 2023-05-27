فيديو.. بايرن ميونخ يصعق دورتموند ليخطف لقب الدوري الألماني في آخر الثواني

وكالات / سما /

نجح بارن ميونخ في تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشر على التوالي، و33 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه كولن بهدفين مقابل هدف، مستغلاً تعثّر بوروسيا دورتموند أمام ماينز بنتيجة التعادل (2-2).

وشهدت الجولة الأخيرة إثارة كبيرة جداً، حيث تم خوض جميع المباريات في نفس التوقيت، لكي لا يتم السماح بالتلاعب في النتائج. وكان يكفي بوروسيا دورتموند تحقيق الفوز على مايز ليتوج باللقب الذي احتكره بايرن ميونخ لمدة عقد كامل، لكن الفريق فشل في الظفر بأهم 3 نقاط في الموسم رغم أن المباراة كانت تقام في ملعبه سيجنال إيدونا بارك.

وشعرت جماهير بوروسيا دورتموند بمشاعر سلبية جداً أكثر من مرة خلال مباراة ماينز، وذلك بسبب تلقي الفريق هدفين مبكرين في الشوط الأول، بالإضافة إلى إهدار ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء تماماً، بينما استطاع بايرن ميونخ أن يُنهي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه كينجسلي كومان بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة.

وازدادت الإثارة بشكل غير مسبوق في الملاعب الألمانية خلال الشوط الثاني، حيث استطاع بوروسيا دورتموند أن يقلص النتيجة بتسجيل هدف عند الدقيقة 69 عن طريق رافاييل جوريرو. بينما تلقى بايرن ميونخ هدف التعادل مع كولن في الدقيقة 80، وهذه النتيجة كانت ستجعل دورتموند بطلاً للدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاماً حتى لو خسر مباراة ماينز.

لكن الإثارة لم تتوقف أبداً، وعاد اللقب إلى بايرن ميونخ في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد أن أحرز جمال موسيالا هدف الفوز للفريق البافاري في شباك كولن، وهذا جعل دورتموند مطالباً بتسجيل هدفين في آخر الدقائق.

واستطاع بوروسيا دورتموند أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر نيكلاس سوليه، وكان يكفيه تسجيل هدف واحد فقط لينتزع اللقب من أنياب بايرن ميونخ، لكن الوقت لم يسعفه، لأن حكم المباراة أطلق صافرة النهاية بعد دقيقة واحدة فقط.

وبهذا، يتوج بايرن ميونخ باللقب مرة أخرى، بعد أن رفع رصيده إلى 71 نقطة، ليتساوى مع بوروسيا دورتموند في عدد النقاط، ويتفوق عليه بفارق الأهداف (المسجلة والمستقبلة).