رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

شارع كابلان للأسبوع 21 على التوالي: 235 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

لحظة القرار تقترب: معركة على تعيين قضاة المحكمة العليا

الضغط الدولي على الحكومة الاسرائيلية: نتنياهو يتراجع عن قانون يمس بالمنظمات الحقوقية

الحكومة ستقر قانون اعتبار الصهيونية قيمة موجهة لعمل الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة تعارض

العنصري عضو الكنيست آفي معوز يعود للحكومة ويحصل على ميزانية بيمة 285 مليون شيقل "للحفاظ على الهوية اليهودية"

إلقاء القبض على 8 متهمين بقتل الشاب غشان شمسية من عكا في دبي

التحقيق مع الفنان العالمي روجر ووترز في ألمانيا بادعاء انه ارتدى جاكيتاً يشبه الزي النازي

"معاريف":

200 حريق في كافة أنحاء البلاد

تصويت واحد قبل الديكتاتورية ومظاهرات في 150 بلدة ومدينة ضد اضعاف الجهاز القضائي

رئيس جامعة تل ابيب" قانون ابعاد الطالب الذي يرفع علم فلسطين فاشي

اقتراح قانون لعضو الكنيست داني دنون من الليكود للإعلان عن مواقع أثرية في الضفة وغزة "مواقع تراثية يهودية" ومن يمس بها يحكم عليه بالسجن 3 سنوات

اقتراح القانون خطوة في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية

حسن نصر الله: حرب شاملة على كافة حدود اسرائيل إذا ارتكبت اسرائيل خطأ– والحرب الكبيرة ستؤدي الى انهيار لإسرائيل

"هآرتس":

اليوم الانتخابات في تركيا

الشرطة ازالت عنوة العلم الفلسطيني من المتظاهرين في القدس وحيفا

الهدف القادم للانقلاب على القضاء: ادخال الفحوى لقانون القومية

في أعقاب الانتقادات الدولية: التراجع عن قانون يمس بمنظمات حقوق الانسان

بعد موافقة وزير الأمن: اعداد الارض للبؤرة الاستيطانية حومش لتبييضها

اصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص مستوطن وشرطة الاحتلال تدعي ان هوية المستوطن غير معروفة