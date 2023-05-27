رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر تسجيل إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية برقة، وبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية، ومواجهات في النبي صالح وعابود وفقوعة وبيت أمر.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مستوطنون يقيمون بؤرة في الأغوار وحصار المغير يتواصل لليوم الـ15.. ووقف العمل بشارع في الخليل واحتجاز العمال والمعدات

وقفتان اسناديتان للأسير المريض وليد دقة

للأسبوع الـ21 على التوالي: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية

الرئيس: المنظمة حافظت على القرار الوطني المستقل

"التنفيذية" تشكل لجنة من أعضائها لرفع مستوى الحوار مع "الأونروا"

"الحياة الجديدة":

الرئيس: منظمة التحرير حافظت على القرار الوطني المستقل وحمت المشروع الوطني من الضياع.. ستبقى الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وكل المحاولات المشبوهة للالتفاف عليها وإيجاد بدائل لها ستسقط

في الذكرى الـ59 لتأسيسيها.. "الوطني" يؤكد أن منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا "وفتح" تحذر من المساس بها

"التنفيذية" تشكل لجنة من أعضائها لرفع مستوى الحوار مع الأونروا حول مطالب العاملين

مسيرتان إسناديتان للأسير المريض وليد دقة في باقة الغربية ورام اللهإصابة 4 مواطنين بالاختناق في فقوعة ومستوطنون وضعوا "كرفانا" وأقاموا حظيرة أبقار في الأغوار الشمالية..

الاحتلال يعتدي على شاب قرب سعير ومسيرة في برقة تنديدا بقرار عودة المستوطنين لـ"حومش"

الوزير عساف يستقبل رئيس جمعية الصحفيين العمانيين ويشيد بالدور الذي يقوم به الاعلام العماني في دعم القضية الفلسطينية

الشيخ يدعو إلى حوار وطني شامل تحت قيادة منظمة التحرير

إحياء ذكرى النكبة لأول مرة في وزارة الخارجية التشيلية

فوز المربية عبير قنيبي بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو و"الائتلاف" يتراجع عن تمرير "قانون الجمعيات"

"الأيام":

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة في قرية برقة وبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية ومواجهات في النبي صالح وعابود وفقوعة وبيت أمر

لمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيسيها.. الرئيس: المنظمة حمت المشروع الوطني والكل مدعو إلى الانخراط في صفوفها

منظمة التحرير تؤكد مواصلة الجهد لحل الأزمة مع "الأونروا"

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن تمرير "قانون الجمعيات" في أعقاب ضغوط دولية

للأسبوع الـ21.. عشرات الآلاف من الاسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

مع مواصلة "محو" التجمعات الرعوية.. لجنة وزارية اسرائيلية تناقش اليوم مشاريع قوانين للاستيطان تعزز الضم