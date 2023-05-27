  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب و5 معتقلين خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية

الأحد 28 مايو 2023 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب و5 معتقلين خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب شاب، واعتقل 5 مواطنين، فجر الأحد، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في عدة محافظات بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية في طولكرم، أن شابًا أصيب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في مخيم طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، والذي شهد اشتباكات مسلحة.

ووصفت جروح الشاب بالمستقرة بعد أن أصابه العيار المطاطي في الرأس.

وداهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددًا من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها، مسعود أبو زنط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عامًا)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.

وفي الخليل، اعتقل شابين من مخيم العروب، فيما اعتقل آخرين من الظاهرية، وتم مصادرة مركبة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

بسبب الفلسطينيين الأمريكيين ..واشنطن: "إسرائيل لم تستوفِ بعد متطلبات الإعفاء من التأشيرة"

معلمة من الخليل تفوز بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي

في عيد ميلاده الـ100.. هكذا قرأ كيسنجر المشهد الدولي

“كابوس الصهاينة"... كيف رصد الإعلام الإيراني أخطر صواريخه الجديدة التي "تهدد تل أبيب"؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يوقف مشروع قانون يمس بالتبرعات الدولية لمنظمات فلسطينية

photo_2023-05-27_19-28-43

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

مصادر تكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

photo_2023-05-27_14-28-59

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

على حساب الفلسطينيين.. البيت الأبيض يكشف عن خطة لمكافحة معاداة السامية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية