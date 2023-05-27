إصابة شاب و5 معتقلين خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب شاب، واعتقل 5 مواطنين، فجر الأحد، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في عدة محافظات بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية في طولكرم، أن شابًا أصيب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في مخيم طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، والذي شهد اشتباكات مسلحة.

ووصفت جروح الشاب بالمستقرة بعد أن أصابه العيار المطاطي في الرأس.

وداهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددًا من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها، مسعود أبو زنط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عامًا)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.

وفي الخليل، اعتقل شابين من مخيم العروب، فيما اعتقل آخرين من الظاهرية، وتم مصادرة مركبة.