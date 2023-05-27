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الطقس: حالة من عدم الاستقرار..أجواء حارة وامطار على مختلف المناطق ليلاً وتحذيرات من تشكل سيول

الأحد 28 مايو 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: حالة من عدم الاستقرار..أجواء حارة وامطار على مختلف المناطق ليلاً وتحذيرات من تشكل سيول



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاحد غائما جزئيا الى غائم، وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وبتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الافقية.

غدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يستمر تساقط الامطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وبتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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