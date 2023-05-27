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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

السبت 27 مايو 2023 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

 أصيب شاب بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض،  إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة، صوب شاب (19 عاما) كان يعمل أمام بقالة والده، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "عصيدة" في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا، وتحطيم واجهة زجاجية لمحل تجاري ما تسبب بخسائر مادية.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالبوابة الحديدية لمدة ساعتين تقريبا، ومنعوا المواطنين من الدخول والخروج منها.

#الخليل

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