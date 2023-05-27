الشيخ يدعو إلى حوار وطني شامل تحت قيادة منظمة التحرير

رام الله/سما/

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، إلى "حوار وطني شامل يحصّن ويحمي مقدّرات وتراث وتاريخ وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، تحت قيادة منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد".

وقال الشيخ لمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إن المنظمة "صانعة الهوية النضالية وممثل شعبنا الشرعي والوحيد"، مضيفًا: "نجدد العهد والقسم بأن نبقى أوفياء للفكرة والهدف، وأن نصون هذا الإطار الجبهوي الجامع لكل مكونات شعبنا الفلسطيني، وأن نستمر في الكفاح والنضال حتى تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الشيخ: "سنبقى أوفياء للمؤسسين الأوائل الشهداء المناضل أحمد الشقيري والقائد الخالد ياسر عرفات والمناضل يحيى حمودة، وقيادة الرئيس محمود عباس. المجد لشعبنا والنصر حليفنا. والمجد والخلود للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى".