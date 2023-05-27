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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب جنين

السبت 27 مايو 2023 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب جنين



جنين/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عرابة وقريتي تعنك ورمانة، في جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي رمانة وتعنك غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة مرورهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين-حيفا وفي محيط قرى الخط الغربي، ومحيط بلدة يعبد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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#جنين

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