الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب جنين

جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عرابة وقريتي تعنك ورمانة، في جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي رمانة وتعنك غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة مرورهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين-حيفا وفي محيط قرى الخط الغربي، ومحيط بلدة يعبد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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