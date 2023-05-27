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إحياء ذكرى النكبة في مخيم جباليا

السبت 27 مايو 2023 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء ذكرى النكبة في مخيم جباليا



غزة/سما/

 أحيت "اللجنة الشعبية للاجئين" في مخيم جباليا، شمال غزة، اليوم السبت، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

وحضر الفعالية محافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، وأعضاء من الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" ولفيف من الشخصيات الوطنية ووجهاء وشبان من المخيم.

وثمن رئيس اللجنة ماجد عكاشة، دور القيادة الشرعية المتمثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في الدفاع عن السردية الفلسطينية والحقوق وفق الشرعية الدولية على رأسها قرار 194 الذي يقضي بالعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

ودعا الكل الفلسطيني إلى وحدة الصف ودعم صمود أبناء شعبنا في ظل كل الممارسات العنصرية المتواصلة منذ النكبة حتى يومنا هذا.

وتخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي عن فلسطين قبل النكبة وجرائم الاحتلال خلالها وعن تمسك أبناء شعبنا بأرضه، كما تم عرض فقرات من الفلكلور الفلسطيني والدبكة الشعبية.

#غزة

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