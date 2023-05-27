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فريقا الوحدات والفيصلي يصلان فلسطين للمشاركة ببطولة القدس والكرامة

السبت 27 مايو 2023 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريقا الوحدات والفيصلي يصلان فلسطين للمشاركة ببطولة القدس والكرامة



رام الله/سما/

 وصل مدينة رام الله، اليوم السبت، فريقا الوحدات والفيصلي من الأردن للمشاركة في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم في نسختها الثانية والتي تنطلق يوم الاثنين.

ويشارك في البطولة 4 أندية من فلسطين والأردن وهي: الوحدات، الفيصلي، الهلال القدس، وجبل المكبر، ويقضي نظام البطولة بأن يكون نهائي البطولة أردني- فلسطيني.

ويلاقي الفيصلي الوحدات مساء يوم الاثنين على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة في نصف النهائي الأول للبطولة، وهو يبحث عن الثأر بعد خسارته من الفريق في نفس الدور العام الماضي، من المقرر أن يلعب الفريقان بتشكيلة أساسية.

ويوم الثلاثاء يقام لقاء نصف النهائي الثاني وسيجمع وصيف النسخة الماضية نادي جبل المكبر وجاره هلال القدس على نفس الاستاد.

وكان نادي الوحدات توج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على نادي جبل المكبر المقدسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام.

#فلسطين #الوحدات #الفيصلي

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