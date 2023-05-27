  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

5 إصابات بينها حرجة بحادث سير على طريق أريحا- البحر الميت

السبت 27 مايو 2023 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بينها حرجة بحادث سير على طريق أريحا- البحر الميت



أريحا/سما/

أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة في حادث طرق بين ثلاث سيارات على شارع 90 الواصل بين البحر الميت وأريحا، جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين أحدهما في الستينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات من عمره.

كما قدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "شعاريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وقال مضمد من المكان إنه "الحادث كان مروعا بين 3 سيارات، إذ كان اثنان من المصابين على الشارع وهما فاقدا الوعي ودون نبض أو تنفس وعانيا جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا لهما عمليات الإنعاش ونقلناهما بواسطة سيارة العلاج المكثف، فيما وصفت حالة 3 مصابين آخرين بالطفيفة".

وأغلقت الشرطة مقطع شارع 90 الذي وقع فيه الحادث من مفرق "بيت هعرفاة" ولغاية مفرق "هليدو" أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

#اريحا

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-27_19-28-43

للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

مصادر تكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

photo_2023-05-27_14-28-59

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

على حساب الفلسطينيين.. البيت الأبيض يكشف عن خطة لمكافحة معاداة السامية

photo_2023-05-27_14-04-06

القسامي الوحدوي.. من هو الأسير ماهر تركمان؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية