5 إصابات بينها حرجة بحادث سير على طريق أريحا- البحر الميت

أريحا/سما/

أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة في حادث طرق بين ثلاث سيارات على شارع 90 الواصل بين البحر الميت وأريحا، جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين أحدهما في الستينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات من عمره.

كما قدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "شعاريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وقال مضمد من المكان إنه "الحادث كان مروعا بين 3 سيارات، إذ كان اثنان من المصابين على الشارع وهما فاقدا الوعي ودون نبض أو تنفس وعانيا جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا لهما عمليات الإنعاش ونقلناهما بواسطة سيارة العلاج المكثف، فيما وصفت حالة 3 مصابين آخرين بالطفيفة".

وأغلقت الشرطة مقطع شارع 90 الذي وقع فيه الحادث من مفرق "بيت هعرفاة" ولغاية مفرق "هليدو" أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.