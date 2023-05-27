  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونيخ ينتزع اللقب من أنياب دورتموند

السبت 27 مايو 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونيخ ينتزع اللقب من أنياب دورتموند



برلين/سما/

انتزع بايرن ميونيخ، السبت، لقب الدوري الألماني على حساب غريمه بوروسيا دورتموند، بعد فوزه على كولن بهدفين مقابل واحد.

وكان بايرن بحاجة للفوز اليوم، على أن يفشل دورتموند في تحقيق الانتصار ليتوج باللقب للموسم 11 على التوالي.

وذلك ما حصل، حيث فاز بايرن ميونيخ على كولن بهدف قاتل جاء في آخر دقيقة من المباراة (89د)، فيما اكتفى بوروسيا دورتموند بالتعادل مع ماينز 05 بهدفين في كل شبكة.


وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71)، فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

#بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

دراسة علمية حديثة تحذر : تسونامي عملاق يهدد العالم

الأخبار الرئيسية

مصادر تكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

photo_2023-05-27_14-28-59

الداخل المحتل يحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

على حساب الفلسطينيين.. البيت الأبيض يكشف عن خطة لمكافحة معاداة السامية

photo_2023-05-27_14-04-06

القسامي الوحدوي.. من هو الأسير ماهر تركمان؟

20230524055825afpp-afp_33fz3dy.h-730x438

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية