بايرن ميونيخ ينتزع اللقب من أنياب دورتموند

برلين/سما/

انتزع بايرن ميونيخ، السبت، لقب الدوري الألماني على حساب غريمه بوروسيا دورتموند، بعد فوزه على كولن بهدفين مقابل واحد.

وكان بايرن بحاجة للفوز اليوم، على أن يفشل دورتموند في تحقيق الانتصار ليتوج باللقب للموسم 11 على التوالي.

وذلك ما حصل، حيث فاز بايرن ميونيخ على كولن بهدف قاتل جاء في آخر دقيقة من المباراة (89د)، فيما اكتفى بوروسيا دورتموند بالتعادل مع ماينز 05 بهدفين في كل شبكة.



وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71)، فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.