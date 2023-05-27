طقس فلسطين خلال الساعات القادمة

رام الله/سما/

ذكر الراصد الجوي، ليث العلامي، أن "طقس فلسطين يتأثر اليوم بأحوال جوية خماسينية يصحبها ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، والعديد من المناطق الفلسطينية تتراوح درجة الحرارة فيها حول منتصف الثلاثينيات ما بين 33 – 36 درجة مئوية".

وأضاف في حديث صحفي أنه "من المحتمل بالساعات القادمة أن يكون هناك ارتفاع في نسب الغبار والأتربة في الأجواء مع ارتفاع أكبر لدرجات الحرارة".

وتابع الراصد الجوي "من الممكن بالساعات القادمة هطول لأمطار محلية في بعض المناطق، ولا نتحدث عن فرص كبيرة شاملة، وهذه الأمطار تبقى في إطار النطاقات الجغرافية الضيقة والمحصورة".

وأكمل أنه "في اليومين القادمين الأحد والإثنين هناك تراجع لدرجات الحرارة مقارنة بهذا اليوم، ويتراوح الانخفاض بحدود ثلاث لأربع درجات مئوية، وهناك تحسن لهطول الأمطار في عدة مناطق مختلفة من البلاد".

وأوضح أن، "الأمطار لا تكون شاملة، وهي تشمل المناطق الشمال والوسطى والجنوب، دون شمولية كاملة لكل المناطق، ونسميها أمطار محلية الهطول، مع بقاء الحرارة بالمستوي الدافئ ولا تذهب للمستوى البارد".

ولفت العلامي إلى أن "يوم الثلاثاء تنتهي احتمالية هطول الأمطار مع بقاء درجة الحرارة دون تغير، وتبقى حول معدلاتها الربيعية الدافئة المماثلة لهذا الوقت من السنة. مشيرًا إلى أنه "حتى نهاية الأسبوع لا يوجد تغير لدرجات الحرارة، وتصبح بمستوياتها الربيعية الاعتيادية دون أي تقلبات جوية تذكر".

وبدوره، أوضح الراصد الجوي عبدالقادر صافي، أن أجواء حارة وجافة تسود معظم المناطق ودرجات حرارة يتوقع أن تصل إلى أوائل الأربعينات في بعص المناطق مع وجود فرصة لتساقط زخات من الأمطار مع ساعات المساء يتوقع أن تكون رعدية .

وأفاد بأن حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تتأثر بها فلسطين بعد غدٍ الأحد وفرصة لتساقط الأمطار خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية من فلسطين تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد والبرق وبزخات من البرد .

من جانبه ذكر الراصد الجوي عاصم عصيدة أن درجات الحرارة تشارف على 40 درجة في الكثير من المناطق السهلية والساحلية في فلسطين، وحرارة أقل على الجبال، بينما تكون الذروة من الساعة الواحدة إلى السادسة مساءً.

ووجه الراصد نصيحة للمواطنين بعدم غسل السيارات ليومين او ثلاثة بسبب الاحوال الجوية السيئة والتي تحمل الاتربة والغبار.